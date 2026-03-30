白嫖外卖｜ 21碗炸酱面吃清光再退款 南韩料理店老板发文痛骂「乞丐横行」

南韩一名中华料理店老板近日在社交平台发文，痛斥外卖平台乞丐横行，有顾客用Coupang Eats点了21碗炸酱面，吃清光再声称有异物完成退款。老板质疑根本是顾客自己放进食物里，少南韩网友看了也相当愤怒。

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南韩有人外卖21碗炸酱面吃清光再退款，顾客声称面里有绷带。 bobaedream

据韩媒YTN报道，这名老板表示，22日午饭时间，有顾客透过Coupang Eats点了21碗炸酱面、糖醋肉和白饭。平台随后打电话到店里，指顾客反映炸酱面里发现绷带。

中华料理店老板发现袋里还有其他绷带，怀疑是顾客自己的东西。 bobaedream

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该老板有两间店，当时本人在另一店里，因此由店员接听，被迫21碗面全数退款，只收了其他餐点的费用。后来他得知此事认为有古怪，自费要求平台取回「证据」给他查看，没想到只拿到吃得干干净净的餐碗。

老板还要自费让平台取回「证据」。 bobaedream

老板指出，所谓在面里发现的那款绷带，店内没有使用，而且回收的袋子内还有同款绷带，让人怀疑「异物」根本是顾客自己的物品。老板提出证据尝试向平台反索偿，但平台指出当时由于店家同意退款，已无法追溯。

顾客投诉有异物却吃光21碗炸酱面涉嫌白嫖。 bobaedream

老板痛骂外卖平台在明确知道是恶意退款，不经任何审查就将责任卸给店家，是造成外卖餐点「乞丐横行」的原因之一。许多南韩网友纷纷留言撑老板，指责这种顾客是「混蛋」、「该死的乞丐」、「应该下地狱」。