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澳洲男子枪杀2警后逃逸 事隔7个月终被警方击毙

即时国际
更新时间：15:31 2026-03-30 HKT
发布时间：15:31 2026-03-30 HKT

澳洲男子弗里曼（Dezi Freeman）去年枪杀2名警员后逃逸，引发了澳洲「史上规模最大」的战术警务行动。事隔7个月，维多利亚州警方表示，周一射杀了一名男子，相信就是弗里曼。

现年56岁的弗里曼，原本与妻子和2个孩子住在维多利亚州高山地区小镇波雷蓬卡附近一处乡村房产的巴士里。去年8月26日，警方接报到其住所调查一宗性犯罪案件。警方早知调查不会顺利，派出10名警员前往，岂料抵达几分钟就有2名警员遇害。

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遇害警员瓦特（左）和汤普森。 Victoria Police
遇害警员瓦特（左）和汤普森。 Victoria Police

周一上午，在维多利亚州东北部一处乡村住宅，一名男子与警方对峙数小时后被击毙。警务处长布希（Mike Bush）表示，这名男子相信就是56岁的弗里曼。死者身份确认工作仍在进行中，预料需要24到48小时。

这名据信是弗里曼的男子从一栋建筑物里走出来，他裹著毯子，手持枪支，可能是去年8月杀害警员而抢到的警枪。

弗里曼真名叫菲尔比（Desmond Filby），自称是「主权公民」，憎恨权威和法律。他称警察为「恐怖暴徒」，2021年曾试图控时任维多利亚州州长安德鲁斯叛国罪而登上新闻头条，该案最终被驳回。

自称「主权公民」痛恨警察

去年8月，警方前往弗里曼家中调查时已预测不会顺利，派出10名警员前往，岂料抵达几分钟就有2名警员和一名旁观者遇害。

弗里曼拥有丰富的野外生存技能，犯案后逃入茂密的灌木丛消声匿迹。警方封锁了该地区，悬赏100万澳元，一度在遍布洞穴和矿井的陡峭岩石地带寻人。

布希说：「我们的最终目标是逮捕此人，他有机会和平投降，但他没有。」接下来警方将集中调查任何可能他逃亡期间曾经给予帮助的人。布希说：「如果没有人协助，他很难到达那里。如果有人参与其中，他们必将受到追究。」

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