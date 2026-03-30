海湖庄园 | 民用机闯特朗普海湖庄园空域 F-16战机紧急升空拦截
更新时间：14:25 2026-03-30 HKT
发布时间：14:25 2026-03-30 HKT
发布时间：14:25 2026-03-30 HKT
美国北美防空司令部（NORAD）指，一架民用飞机周日（29日）下午闯入总统特朗普位于佛罗里达州棕榈滩（Palm Beach）的海湖庄园（Mar-a-Lago）附近上空，F-16战机随即紧急升空拦截，发射照明弹，并护送民航机离开。
适值特朗普正在度周末
这架民用飞机于下午1时15分闯入海湖庄园附近空域，违反临时飞行限制。今次事件适值特朗普在海湖庄园度周末，当地在附近实施临时飞行限制。
北美防空司令部表示：「在拦截过程中，军机射出照明弹，目的是为吸引民用飞机的注意，或为与飞机机师沟通；照明弹可被民众看到，对地面人员并无危险。」
战机发射照明弹示警
自特朗普去年重返白宫以来，北美防空司令部已通报多宗类似事件，已数十次紧急出动战机拦截飞机，全部都已顺利解决，并未有通报说具有威胁。
北美防空司令部通常利用雷达、卫星和战斗机网路来识别和应对潜在威胁。
最Hit
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
2026-03-29 14:48 HKT
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
2026-03-29 11:00 HKT