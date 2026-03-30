以色列袭击致3记者身亡 黎巴嫩：战争罪

以色列周六向黎巴嫩南部发动的攻击造成3记者身亡，当中包括真主党旗下「艾玛纳新闻频道」的知名记者。黎巴嫩当局谴责此次攻击为战争罪。

黎巴嫩军方消息人士当日告诉法新社，真主党旗下「艾玛纳新闻频道」（Al Manar）的记者舒艾布，以及亲伊朗马雅丁电视台的女记者弗图尼，在黎南杰辛地区丧命，一同殉职者还有担任摄影记者的弗图尼胞兄。马雅丁电视台和艾玛纳频道均证实记者死讯。

舒艾布是艾玛纳频道最著名的战地记者之一，数十年来一直报道以色列对黎巴嫩的攻击。以色列军方发声明说，针对舒艾布是因他「藉艾玛纳频道记者身份为掩护，在真主党恐怖组织内活动，有系统地试图暴露在黎巴嫩南部及边境地区活动的以色列国防军士兵位置」。



以色列则连日对黎巴嫩全境大规模空袭和对黎南展开地面攻势。据黎巴嫩当局通报，这波冲突以来至少1189人丧生。