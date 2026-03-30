伊朗局势︱泽连斯基突访中东 以无人机技术换高阶防空导弹

乌克兰总统泽连斯基周六突访阿联酋与卡塔尔，随着中东战火延烧，基辅据报寻求利用无人机专业技术，协助波斯湾国家抵御伊朗攻击。



泽连斯基表示，乌克兰已与沙特阿拉伯及卡塔尔签署为期10年的安全合作安排，并预计很快也会与阿联酋达成类似协议。

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泽连斯基早于上周四访问沙特，并表示乌克兰正评估是否能在恢复霍尔木兹海峡安全方面发挥作用。作为协助波斯湾国家的回报，乌克兰希望取得更多高阶防空导弹，以应对俄罗斯攻击。



美媒报道，乌克兰近年已建立起廉价且经实战验证的拦截无人机产能，在对抗俄军无人机方面发挥关键作用。图为泽连斯基（左）与卡塔尔国家元首塔米姆在多哈会面。