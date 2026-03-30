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伊朗两大学被炸 革命卫队威胁袭中东美校区

即时国际
更新时间：09:32 2026-03-30 HKT
发布时间：09:32 2026-03-30 HKT

伊朗伊斯兰革命卫队称，由于美国与以色列空袭炸毁了两间伊朗大学，他们将锁定美国位在中东地区的大学校区作为报复目标。

伊朗媒体周六引述伊斯兰革命卫队的声明还说：「若果美国政府希望其在中东地区的大学校区免遭报复，就必须于德黑兰时间3月30日周一正午12时前（香港时间下午4时30分）发布官方声明，谴责轰炸伊朗大学的行为。」

建议远离校区至少1公里

声明并表示，「建议中东区域各美国大学校区所有教职员与学生，以及周遭地区的居民」远离校区至少1公里。

许多美国的大学在波斯湾地区设有分校，例如阿联酋阿布扎比有纽约大学分校；卡塔尔教育城有多间美大学进驻，包括德州农工大学、乔治城大学、卡内基美隆大学、西北大学、威尔康奈尔医学院、维珍尼亚联邦大学艺术学院设于当地分校。

据悉美以上周五晚至周六凌晨向伊朗首都德黑兰发动的空袭，击中该市东北部的伊朗科技大学，造成多栋建筑受损。伊朗当局并指，伊斯法罕工业大学早前也因美以袭击而遭殃。

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