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女星陷Deepfake色情风暴 德国誓立法打击

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更新时间：09:22 2026-03-30 HKT
发布时间：09:22 2026-03-30 HKT

德国电视女星费尔南德斯（Collien Fernandes）近日指控前夫、电视演员乌尔门，制作她的AI深伪（Deepfake）色情影像并传播，引发了全国范围的强烈抗议。当局承诺出台新法，惩罚制作、传播深伪色情影片的行为。

演员前夫被指控犯案

44岁费尔南德斯的指控引发了媒体对日益猖獗的「网络暴力」（主要针对女性）的激烈讨论。《明镜》周刊日前率先报道费尔南德斯的案件，她表示，近来发现数以百计有关她的伪造色情影像在网上流传，震惊万分。

她后来开始怀疑这些影像是由人工智能（AI）生成，由她50岁的前夫、同为演员的乌尔门，通过看似是她本人的虚假社交媒体帐户传播。两人于2011年结婚，育有一女，2025年宣布分手。

德国当局回应公众的强烈抗议，承诺出台新法，惩罚制作和传播深伪色情影片的行为。司法部长胡比希上周五说，政府正制订新法，将深伪色情定为刑事罪行，并赋予警方更大权力去搜查疑犯的设备。一份要求政府采取行动打击针对女性网络暴力的请愿书，已获得超过28万个签名。

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