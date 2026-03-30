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德青年出走意愿升高 逾6成向往海外生活

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更新时间：09:14 2026-03-30 HKT
发布时间：09:14 2026-03-30 HKT

德国一项最新研究显示，年轻世代对未来信心下滑，出走意愿升高，约20%青年已有具体移居国外计划，另有41%表示有意愿赴海外生活。学者警告，对面临人口老化与劳动力短缺的德国而言，这是值得警惕的讯号。

德国Datajockey出版社昨日发布第9次「德国青年趋势研究」报告指，越来越多年轻人对未来感到悲观。这项于2026年初针对2012名14至29岁青年进行的调查显示，青年世代对生活前景的信心持续下滑。41%的受访者认为，未来几年德国生活品质、经济发展、社会凝聚力与居住条件难以改善，甚至可能恶化，因此考虑未来移居海外生活。

研究显示，吸引青年出走的因素不仅是薪资，更包括生活质素、基础建设与整体社会氛围。许多人期待在其他国家获得更稳定、可预期且更值得生活的未来。报告指，这是一种对整体人生蓝图的追求，而非单纯经济考量。值得注意的是，有明确移居计划的青年，较常面临心理健康问题。

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