芬兰东南部领空出现无人机 疑与乌攻击俄油港有关

芬兰国防部指该国东南部空域出现多架小型、低空慢速飞行物体，疑似领空侵犯。芬兰总理奥尔波表示，无人机可能与乌克兰近期对俄罗斯的攻击有关。

乌无人机波罗的海三国坠毁

路透社报道，芬兰空军派遣F/A-18战斗机对接近领海的飞行物进行识别，其中一架被确认为乌克兰AN196型无人机。芬兰空军称，飞行员未开火以避免附带损害，该无人机最终堕落在东部库沃拉（Kouvola）北部地区，另有一架无人机亦在同一地区堕地。

邻国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛上周亦通报，多架乌克兰无人机在攻击俄罗斯波罗的海沿岸石油出口设施时，误入其领土坠毁。

芬兰国防部通报，东南部空域疑遭无人机侵犯领空。路透社

乌克兰近日加大对俄油厂及出口路线的无人机攻击，以削弱俄罗斯战争经济。由美国斡旋的和平谈判正陷入停滞。芬兰总理奥尔波指，俄罗斯拥有强大的电子干扰能力，可能是无人机进入芬兰领空的原因。

据报，乌克兰本月已攻击俄罗斯西部三大主要油港，包括黑海的诺沃罗西斯克（Novorossiysk）以及波罗的海的普里莫尔斯克（Primorsk）和乌斯季卢加（Ust-Luga），均在芬兰附近海域。