日本赏樱｜东京樱花盛开了！比以往提早3天 周日天气晴朗宜赏花

日本樱花季每年吸引无数外国观光客前去赏花。28日全国从北部到西部皆天气晴朗，气温升高，日本气象厅在下午宣布：「东京的樱花已经盛开了。」

周六下午2时许，气象厅人员前往靖国神社，观测一棵染井吉野樱标本木之后宣布：「东京的樱花已盛开了。」今年东京的樱花盛开比去年提早2天，比往年早了3天。

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综合日媒报道，位于东京千代田区靖国神社内的染井吉野樱花迎来最佳观赏期，吸引许多民众前去参观。这里的樱花是盛开与否的指标，盛开的定义为花芽约8成以上开放。

明天（29日）北日本至西日本仍将晴朗，气温达到4月中旬至5月上旬水准，将是赏花的好天气。

然而自30日周一起，受低气压通过本州附近影响，雨势将自西向东逐渐增强，局部地区可能出现大雨，民众需注意后续气象资讯。根据气象厅的1个月气象预报，关东甲信地区可能会被暖空气笼罩，未来1个月气温，预计将高于往年同期水准。