尼泊尔反贪腐示威遭镇压酿76死 时任总理被捕

尼泊尔警方周六凌晨采取行动，在首都加德满都（Kathmandu）逮捕了前总理奥利（Khadga Prasad Oli）及前内政部长莱克哈克（Ramesh Lekhak）。两人被指应对去年9月一场导致数十人死亡的暴力抗议活动负责，该场抗议直接导致当时的政府倒台并触发了新的选举，新总理巴伦德拉·沙阿周五刚宣誓就职，新政府上台昈采取行动。

内政部长：正义的开始

现任内政部长古隆（Sudan Gurung）透过社交媒体宣布了这次逮捕行动。他写道：「没有人能凌驾于法律之上。我们已将前总理奥利和前内政部长莱克哈克置于控制之下。这不是对任何人的报复，这只是正义的开始。」

尼泊尔前总理奥利被捕。 美联社

一个由政府设立的调查委员会此前提交报告，建议对奥利、莱克哈克以及当时的警察总长处以最高10年的监禁。周六凌晨，数辆载满防暴警察的卡车分别前往两人的住所执行逮捕，随后将他们带往加德满都地区警察局。

这次逮捕行动发生在新政府上台仅一天之后。由饶舌歌手转型为政治家的沙阿（Balendra Shah）所领导的国家独立党（Rastriya Swatantra Party），在本月稍早的国会选举中取得压倒性胜利。沙阿与内政部长古隆均承诺，将为在抗议中死伤的民众伸张正义。

Z世代抗议引发政坛地震

这场政治风暴的根源，是去年9月8日和9日爆发的大规模示威活动。当时，由「Z世代」活动家主导的年轻人走上街头，抗议政府的腐败和治理不善。抗议活动迅速演变为暴力冲突，最终导致76人死亡，超过2300人受伤。愤怒的群众烧毁了总理和总统办公室、警察局以及多名高级政客的住所，迫使他们搭乘军用直升机逃离，时任总理奥利仓皇下台。