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人肉快递｜过年回乡嫌车票太贵？家人竟将老翁「塞麻布袋」寄出险窒息

即时国际
更新时间：17:30 2026-03-28 HKT
发布时间：17:30 2026-03-28 HKT

2026年3月19日是印度南部安得拉邦、特伦甘纳邦和卡纳塔卡邦的传统新年「乌加迪」（Ugadi），民众想要回乡过节，但车票贵得离谱又抢不到，班加罗尔竟然有人想到将家中长辈塞入白色大麻布袋，改走快递寄回家。2名壮汉大费周章地把这袋「人肉快递」抬到寄件门市，但包裹不停诡异抖动，吓得店员赶紧拦截。

快递店员要求拆开检查，没想到家属死活不肯，还理直气壮地催促赶快寄货。最终店员强行打开，救出差点断气的老翁。受困老翁因为长时间挤在密闭空间，差点缺氧窒息，脸色极其痛苦。夸张的是，这家人不顾老翁死活，竟然还觉得「来都来了」，要求店员「敬业一点」把人寄出去，逼得对方只能报警求救。

这家人眼看事态严重，在警车抵达前逃跑，但仍躲不过警方的追踪，在查问下才坦承只是为了拍摄讽刺短片，想借由极端手段凸显节庆票价飙涨与供应不足的社会现象。

没想到这番闹剧没引发社会共鸣，反而换来大众的白眼。这家人最终要发布道歉声明，承认行为欠考虑，并保证以后绝对不会再犯才能平息事件。警方考虑到他们动机并非恶意谋害，原意无条件释放。

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