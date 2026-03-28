OnlyFans女模色诱加州富豪 潜入豪宅盗窃 数十人中招

美国加州洛杉矶一名女模被控在交友软件上物色年长的有钱男子，并冒充他们的女友或另一半，进入受害人家中盗窃黄金、现金和许多高级名牌物品，目前出面指认她的受害人已经多达数十人，令她被控6项重罪。如所有罪名成立，她将面临最高11年8个月监禁。

这名27岁女模拉维(Adva Lavie)曾登上Playboy、Penthouse等成人杂志，是一名网红与成人平台OnlyFans女模，她被控2023年至2025年期间，在马里布（Malibu）及洛杉矶县其他地区，利用交友软件结识并靠近多名年长富豪，涉及多宗盗窃案。

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拉维是一名网红与成人平台OnlyFans女模。Instagram

拉维曾登上Playboy、Penthouse等成人杂志。Instagram

专钓年长富豪

警方表示，原本有5名受害人决定出面指控，后来几个月中又陆续有更多受害者出现，受害人数增加十多人，这宗诈骗案可能涉及多州，甚至还可能延伸到国外。

拉维23日因为6项指控被捕，罪名包含重大窃盗罪、未经授权使用个人识别资讯罪与入室窃盗等。

罪成恐坐牢逾11年

警方于去年10月开始寻找拉维下落，然而她对所有指控均不认罪，目前配戴电子脚镣获释，并被勒令不得靠近受害人，如罪名成立，将面临最高11年8个月刑期。

根据KTLA报道，拉维身高约5呎7吋，体重约104磅，棕发棕眼。她常驾驶黑色保时捷SUV或白色平治轿车，并以多个化名行事，包括Shoshana、Shana、Mia Ventura等，专门在Westlake Village、西荷里活、洛杉矶和比华利山庄活动。

曾趁直播节目潜入化妆间偷窃

洛杉矶播客节目Access Vegas主持人Michael Sartain透露，拉维曾于他节目特别选举夜直播中，趁中场离席时进入化妆间，偷走多名女嘉宾的现金与信用卡。同时拉维多年来活跃于洛杉矶与拉斯维加斯慈善派对场合，并常以威胁手段，让受害人保持沉默。她会威胁要诬告性侵，或声称对方曾付钱要求性交易。

