中东战争 | 鲁比奥料伊朗战争数周内结束 无需派地面部队亦可实现目标

中东战事爆发一个月，美国国务卿鲁比奥预料战事仍会持续数星期，又重申可在毋须出动地面部队情况下，实现所有目标。

鲁比奥周五（27日）在巴黎出席七大工业国集团（G7）会议后对记者表示：「我们正实现所有目标，大部分都比预期早实现，我们可在不出动地面部队下实现所有目标。正如战争部(国防部)指出，我们正按原定计划或超前进度执行行动，并预期在数周，而非数月完成行动。」

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鲁比奥重申，可在毋须出动地面部队情况下，实现所有目标。美联社

美国对伊朗军事行动料再持续数周。路透社

美国国防部已向中东部署2支陆战队远征部队。路透社

传鲁比奥告诉G7：战事将持续2至4周

另据美国Axios新闻网站记者在社交媒体发布的消息，鲁比奥告诉7国集团同僚，战事还将持续「2至4周」。

鲁比奥强调，美国仍能在不派遣地面部队的情况下，实现对伊朗军事行动目标，包括摧毁伊朗导弹、无人机能力等。他同时表示，美国近日向中东地区追加部署数以千计兵力，旨在为美国总统特朗普应对突发情况提供更多选项。他告诉记者：「总统必须为多种突发情况做好准备，这些我不会在媒体上讨论。」

他又指出，伊朗尚未正式回应结束战争的提案，但已传递出一些「讯息」，显示对外交抱持兴趣。他说：「我们已经与伊朗体系有过讯息往来，无论这个体系现在还剩下多少，显示对方愿意就某些议题进行对话。」

鲁比奥还说，美国提供给乌克兰的武器目前没有调往中东地区，但美国对此持开放态度。

美续增兵惹地面战猜测

美国国防部已向中东部署2支陆战队远征部队，总计约5000人。其中一支预计周六抵达，另一支则需要更长时间。

此外，国防部也下令部署约2000名陆军第82空降师士兵。这些军事调动引发外界猜测，认为特朗普可能正为地面战做准备。