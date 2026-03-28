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美政府制裁Anthropic 法官暂阻挡

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更新时间：09:13 2026-03-28 HKT
发布时间：09:13 2026-03-28 HKT

美国人工智能（AI）新创公司Anthropic因坚守军用底线，不同意战争部（国防部）不受限制地使用其AI技术，引发战争部长赫格塞思2月底宣布把Anthropic列入国家安全供应链风险黑名单。

相关新闻：Anthropic不满遭列「供应链风险」黑名单　提告美国国防部

到本周四，美国一名联邦法官暂停特朗普政府对Anthropic施加的制裁，认为仅因对五角大楼使用AI科技表达疑虑，就把这间公司列入黑名单，此举可能违法。

加州北区联邦地区法院法官丽塔．林（Rita Lin）批准Anthropic在对政府诉讼中提出的初步禁制令，冻结总统禁止所有联邦机构使用Anthropic技术的命令。

不同意战争部不受限使用AI

这项裁决也暂停五角大楼将Anthropic列为国家安全供应链风险的认定。这个标签通常仅适用于来自不友善国家的组织，不仅阻止五角大楼使用Anthropic技术，还要求所有国防供应商与承包商在与五角大楼合作时，必须证明不会使用Anthropic模型。Anthropic是AI模型Claude的开发商。

Anthropic发言人说：「我们感谢法院迅速采取行动，也很高兴法院认同Anthropic在案件实质上很可能胜诉。」这场争议的起因是Anthropic坚持旗下技术不应用于大规模监控或全自动化武器系统，激怒了赫格塞思。在惩罚性措施祭出后，科技界大致表态支持Anthropic。周四的裁决暂缓执行7天，以便政府有时间在短期内提出紧急上诉。

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