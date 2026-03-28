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伊朗局势｜伊朗政府关联黑客入侵FBI局长电邮 公开私人照及十年信件

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更新时间：08:47 2026-03-28 HKT
发布时间：08:47 2026-03-28 HKT

美伊战事正酣之际，与伊朗政府有关联的黑客组织「汉达拉」（Handala Hack Team）于周五（27日）声称，已成功入侵美国联邦调查局（FBI）局长帕特尔（Kash Patel）的个人电邮帐户，并将大量私人照片及机密文件上传至互联网。

司法部证实电邮遭窃　流出内容横跨11

据外媒报道，「汉达拉」公布了一系列帕特尔在接掌FBI之前的私人照片。一名美国司法部官员随后证实，帕特尔的个人电邮确实遭到非法入侵，并承认网上流传的内容「看起来属实」。

报道指，遭窃资料涵盖 2011 年至 2022 年间的邮件，其中包含帕特尔与多方联络人的个人通信、商务往来及详细旅行记录，而照片则主要为其担任公职前的私人生活照。

知情人士指出，虽然流出的暂时多为个人资料，但由于帕特尔身处国家安全核心位置，其过去的社交网络与商务联系若被敌对国家掌握，恐构成长远的情报威胁。

「汉达拉」被指疑为伊朗情报单位化身

自称亲巴勒斯坦民间组织的「汉达拉」，其真实身份一直备受西方安全专家的质疑。多名网络安全研究人员认为，「汉达拉」实际上是伊朗政府网络情报单位所使用的多个伪装身份之一，专门针对美国及以色列实施影响力行动。

该组织近日亦声称于 3 月 11 日入侵了密歇根州医疗设备供应商 Stryker，并删除了该公司的大量核心资料。

白宫暂未置评　网络防御亮红灯

目前白宫及FBI尚未就局长个人电邮受袭发表正式官方声明。然而，在美伊军事冲突进入第 28 日、美军拟定「最后一击」方案敏感时刻，FBI首长的私人资讯流出，无疑令美国政府的网络防御能力蒙上阴影。

 

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