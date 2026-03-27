极乐寺院｜泰国住持随从过分亲密 「增强魅力仪式」诱65岁男村民口交

泰国黎府传出离谱事件，一名65岁资深僧侣颂猜（Somchai Taechapanyo）与其男性随从钟（Chon）过份亲密，涉嫌以「增强魅力仪式」诱骗多名年长男性参与不当性行为，震惊当地社区。

僧侣与随从暧昧

泰媒Thaiger报道，此事发生于黎府帕春县，颂猜原为清刊县僧长暨西沙旺达寺住持。当地居民与寺内僧侣24日向多家媒体披露这起丑闻，指控颂猜与随从关系暧昧，两人经常在寺院内手牵手离开住处，还有居民声称看见颂猜帮随从洗衣服。

同寺僧侣西派（Siphai Dhammakusaro）证实居民说法属实，他和其他僧侣曾多次警告颂猜行为不当，但对方充耳不闻。西派更指控钟欺骗社区内的年长男性，诱使他们到颂猜住处参加不雅仪式。

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「精液僧袍」增魅力

65岁男子邓（Daeng）向媒体透露受骗经过，称某晚钟邀请他到住处，声称透过某种仪式可以「增强魅力」，让妻子更爱他。他被要求脱衣，而该仪式还包括口交等性行为，事后钟还用僧袍的纱笼擦拭体液，并将布料交给他，宣称穿着这条纱笼就寝能增进夫妻感情。

丑闻曝光后，颂猜即转往其他寺庙，他接受媒体访问时称早已将钟逐出寺庙，否认与钟有恋爱关系，也否认有任何仪式。泰国国家佛教办公室对此尚未发表声明，但由于颂猜已辞职并搬迁，预料不会有进一步调查或惩处。