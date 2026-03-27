迷路奈良鹿在大阪找到新家 入住能势温泉获热情改名

日本奈良公园鹿群近期疑似跑到大阪，引发关注，奈良当局表明没有跨县安置的案例，拒绝接收离家出走的鹿。大阪市政府今天宣布，25日在大阪市内捕获的一只鹿已移送到大阪府能势町的能势温泉安置。大阪市长横山英幸在X平台发起替野生鹿改名，正在邀请网民投票。

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能势温泉过往也曾照顾过迷路的鹿，因此接获大阪市府的协助请求。能势温泉社长西山龙也表示：「鹿来到这边是缘分，虽然语言不通，但是希望能打造鹿乐于来到此地的良好环境。」他表示，为了接收这只鹿，已经在温泉区内的一隅设置栅栏与种植树木等，为牠打造生活环境。

鹿群在奈良公园栖息已有1300多年历史，被视为「神明使者」，列为「国家天然纪念物」。鹿群主要在奈良公园一带活动，但从3月初开始，位于大阪府与奈良市交界处的东大阪市有民众目击野生鹿出没，经调查相信是来自奈良市，疑似翻越位于奈良市西部、海拔约642米的生驹山抵达东大阪市。

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奈良县知事山下真表示，由于鹿只离开奈良市特定活动范围后，不再是受保护的国家天然纪念物，过去也没有将野生鹿「跨县放生」的先例，不愿接回迷路的鹿。大阪当局遂为捕捉到的鹿安排居所。