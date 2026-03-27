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尼泊尔新总理｜35岁饶舌歌手宣誓就任 改革贪腐写歌诉期望

即时国际
更新时间：19:21 2026-03-27 HKT
发布时间：19:21 2026-03-27 HKT

尼泊尔新总理巴伦德拉·沙阿27日在首都加德满都总统府宣誓就职，成为尼泊尔第47任总理。中国国务院总理李强27日致电巴伦德拉，祝贺其上任。

路透社报导，人口约3000万的尼泊尔去年9月爆发「Z世代示威」，数以千计年轻人发起激烈抗争，要求终结贪腐、创造更多就业机会与净化政治环境。示威期间酿77死，并导致总理奥利（K.P. Sharma Oli）政府垮台。当局于于今年3月5日举行大选，结果由伦德拉所在的民族独立党，在众议院275席当中取得182席，成为众议院第一大党。

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巴伦德拉1990年出生于加德满都，是家中最小的儿子，父亲是古印度传统医学阿育吠陀（Ayurveda）医生，母亲则是家庭主妇。2022到2025年，巴伦德拉担任首都加德满都市长。

他中学毕业后相继在加德满都与印度南部的卡纳塔卡（Karnataka）拿到工程学位，2013年赢了尼泊尔一场知名饶舌歌曲比赛而成名，犀利的歌词表达一个有感被压抑与被忽视世代的挫折。他曾发行多首热门歌曲，批判尼泊尔的贪腐与社会不公。

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在去年9月的示威期间，巴伦德拉持续在年轻族群间引发共鸣。当时示威起因于当局的社群媒体禁令，但背后是对贪腐、失业与经济停滞的不满。示威者将他的歌曲Nepal Haseko（意为微笑的尼泊尔）视为抗议代表歌曲之一。

35岁的巴伦德拉崛起，象征尼泊尔政治的重要转变。他承诺改革，呼应选民对贪腐、裙带关系与菁英统治的不满。他就职前夕发布了一首充满对尼泊尔未来乐观期待的歌曲，歌词写道：「团结的尼泊尔人，这次我们创造历史。」歌曲发布数小时内便获超过200万次观看。

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