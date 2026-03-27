驱逐移民｜ICE律师承认误导法庭 以虚假资讯拘留数千人

根据最新提交的法庭文件，美国移民及海关执法局（ICE）的律师在诉讼中承认，曾提供虚假资讯以合理化在移民法庭外逮捕与拘留数千人的争议性做法。这项惊人逆转源于联邦检察官提交的文件，揭示了ICE先前用作辩护的所谓法律依据根本不存在。

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相关诉讼由纽约公民自由联盟（New York Civil Liberties Union）及其他民权组织发起，旨在挑战ICE在移民法庭外锁定并逮捕寻求合法身份人士的惯常做法。这些逮捕行动导致数千人被迫中断合法程序并遭拘留。联盟指出，这些行动是特朗普政府广泛拘留与驱逐政策的一部分，但ICE始终未能提供坚实的法律基础。

引用不存在的授权执法

法庭文件显示，ICE律师曾引用一份2023年5月的内部备忘录，声称该文件授权在法庭周边的逮捕行动。然而，最新文件显示，一名ICE律师在电邮中，向联邦检察官克莱顿（Jay Clayton）办公室坦承，上述备忘录「并未且从未授权」此类逮捕，与其先前在法庭上的陈述完全相反。

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这项揭露迫使政府律师向法庭致歉。美国助理检察官小野泽（Tomoko Onozawa）在给法官的信中写道：「我们深感遗憾，此错误在诉讼各方已投入大量资源与时间、且法院已仔细审议原告对ICE指引的质疑后，才在此晚期阶段曝光。」

目前尚不清楚ICE律师认错将如何影响根据该政策拘留的移民，当中许多人可能已被驱逐出境。司法部在提交给法官的投诉中表示，他们已致函ICE官员，提醒他们正确的政策和资讯。

然而，国土安全部发言人表示，政策并没有改变，「我们将继续在移民法庭审理结束后逮捕非法移民。没有任何规定禁止我们在发现违法者的地方将其逮捕。」