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50岁教授上堂突向19岁女生表白 全班哗然「拿拖鞋追打」

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更新时间：17:15 2026-03-27 HKT
发布时间：17:15 2026-03-27 HKT

印度卡纳塔克邦（Karnataka）发生离谱事件，一名50岁医学院助理教授，竟在课堂上公然向19岁女学生表白。该名女学生及其他同学震惊与哗然，愤怒之下群起打骂该教授。校方随即将涉事教授停职并报警处理。

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据印度传媒报道，事发于斯里·西达斯医学院（SSMC）。学生拍摄影片显示，助理教授阿卜杜勒（Abdul）站在讲台上，对着全班同学说：「我无法抗拒这个班级给我的巨大爱意，我想向你们班上一位最重要的女孩表白。」随后他直接对该名女学生说出「我爱你」，并承诺向全班派发朱古力。

阿卜杜勒此举让所有学生震惊与哗然，女事主立即上前质问，要求助理教授一起去找校长说明，双方发生口角。

向全班派朱古力 称女生先示爱

冲突过程中，阿卜杜勒宣称女学生曾经对他示爱，「妳不是说我爱你吗？」女学生要求拿出证据时，阿卜杜勒先宣称「有监视器画面」，随后又说「明天再谈」，派完朱古力便离开教室。

消息传开后，愤怒的学生们在校园内围堵这名助理教授。影片显示，该女学生用鞋子抽打教授，其他学生也加入攻击行列。阿卜杜勒被一路追打到大学停车场附近，受伤后设法逃离现场。

这所医学院由该邦内政部长帕拉梅什瓦拉（G Parameshwara）拥有，校方已将阿卜杜勒停职，警方也已立案调查。

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