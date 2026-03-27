池袋Pokémon店凶案｜自戕疑犯为女死者前男友 曾多次骚扰被颁禁制令

日本东京池袋「太阳城」（Sunshine City）内的宝可梦商店（Pokémon Center）周四（26日）晚发生骇人听闻的凶杀案。一名26岁男子疑因感情纠纷，持刀闯入在人潮时段斩伤女店员后自戕。两人送院后均证实不治。警方调查发现，2人为前男女朋友关系，疑似是男方求女方复合不成作案，女死者生前曾多次就男方的跟踪骚扰行为报警，警方虽已对疑凶发出禁制令，但最终仍无法阻止惨剧上演。

晚间繁忙时间行凶 顾客仓皇逃生

据日本放送协会（NHK）报道，疑凶为26岁男子广川大起，被刺死的21岁女店员为春川萌衣。案发于当地时间昨晚约7时15分，正值商场人流高峰时段。广川大起独自持刀进入宝可梦中心，直接闯入收银柜台内部，不由分说地用利刃刺向正在工作的春川萌衣，导致其颈部等多处要害位置重创。

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现场影片显示，事发一刻店内顾客大惊失色，多人尖叫救命，仓皇逃生，其他店员则慌忙疏散人群，气氛极度紧张。广川在行凶后，随即以同一把刀刺向自己颈部自尽。救援人员赶抵时，两人均已倒卧血泊，送院抢救后双双宣告不治。

早有骚扰前科 曾遭警拘控

警方调查证实，两名死者曾为情侣关系。自去年12月起，春川萌衣因不堪前男友持续的跟踪及骚扰行为，曾多次向警方求助。警方亦曾多次以违反《跟踪骚扰防制法》，对广川大起进行逮捕及起诉，法院随后更正式向他颁布「禁止接近命令」。

据悉，广川在接受调查时曾声称希望与女方复合。然而，尽管司法系统已介入并设下限制，最终仍未能阻止他策动致命袭击。当局正检讨现行保护受害人措施是否存在漏洞。

事件发生后，「宝可梦中心Mega Tokyo」的营运公司已于网上公布，该专门店将临时停业，直至另行通知。



