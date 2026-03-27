美跨党派议员拟推法案 禁联邦政府使用中国制机械人

美国2名联邦参议员计划提出一项法案，禁止联邦政府购买或操作由中国企业制造的人形机械人。中国企业正与特斯拉（Tesla）等美国企业竞争，以推出能够替代人类执行危险的制造业工作到家务等各种任务的人形机械人。

联邦参议院共和党3号人物、来自阿肯色州的科顿（Tom Cotton）及参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer），计划共同提出「美国安全机械人法案」（American Security Robotics Act）。

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禁止联邦政府购买

这项法案将禁止联邦政府购买或使用由中国等敌对国家制造的无人地面载具，并禁止使用联邦资金于和这些机械人相关的事务上。

法案将包含豁免条款，允许美国军方和执法机构研究中国机械人，前提是这些机械人不能向中国传输数据或从中国接收数据。

至少2家中国机械人公司上市

至少有2家中国公司宇树科技和智元机器人正准备今年在中国上市，相关产品在当地备受关注。

这2名议员在周四（26日）的声明中指出，这类机械人构成了国家安全风险，因为它们可能被用来搜集数据并传回中国，或者可能被中国从远端控制。去年，一群国会议员曾敦促五角大厦将宇树科技列入与中国军方合作的企业名单。

科顿说：「由中国制造的机械人威胁到阿肯色州人民的隐私和我们的国家安全。」

指控中国机械人构成安全风险

舒默也表示，中企在机械人领域上，试图用他们的技术大量充斥美国市场，这对美国民众的隐私及美国的研究和产业构成了实质的安全风险与威胁。

在联邦众议院，来自纽约州的共和党籍众议员斯特凡尼克（Elise Stefanik）计划宣布一项与参院版本配套的法案。

斯特凡尼克透过声明表示：「我们必须继续促进和推动美国在机械人领域的优势，同时保护我们的隐私和国安免受敌对国家的侵害。」