伊朗局势｜泰货轮中东遇袭搁浅伊朗 3船员仍失踪

中东战事爆发近一个月，区内关键航道霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）战云密布。一艘泰国籍散装货轮「玛雅丽娜丽号」（Mayuree Naree），本月中在该水域遇袭起火后，漂流数日，证实已搁浅于伊朗境内的格什姆岛（Qeshm），至今仍有3名船员下落不明。

阿曼海军救起20人 3人困机舱失联

综合外电报道，该艘悬挂泰国国旗的货轮，原定从阿联酋出发，前往印度西岸的坎德拉港（Kandla）。本月11日，货轮行经霍尔木兹海峡时，突遭两枚来源不明的飞行物击中，船尾随即发生爆炸并起火，船只继而失去动力。

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本月稍早，一艘挂著泰国国旗的货船在霍尔木兹海峡遇袭。X @MAwais3498

事发后，阿曼海军接报驰援，成功救起20名已乘坐救生艇弃船逃生的船员，并将他们送往安全地点。然而，泰国海军发言人证实，事发时仍有3名船员被困于船舱底部的机房。尽管船公司与相关部门已展开协调救援，惟该3名船员至今仍然失踪。

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值得注意的是，在伊朗持续对通过霍尔木兹海峡的船只进行攻击或拦截的背景下，泰国成为少数能与伊朗达成协议的国家。据《路透社》报道，另一艘泰国油轮于本月25日，经过与伊朗的外交协商后，获准安全通过该海峡，并且无需支付任何额外费用。

据悉，自2月28日冲突升温以来，霍尔木兹海峡与邻近水域已发生多次针对商船的攻击事件。根据国际海事组织（IMO）统计，截至3月中旬，该区域已有至少17宗商船受损纪录。