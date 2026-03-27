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伊朗局势｜特朗普口中伊朗「大礼」揭盅 称伊朗乞求达成停火

即时国际
更新时间：03:37 2026-03-27 HKT
发布时间：03:37 2026-03-27 HKT

美伊战争进入第四周，国际油价与全球供应链饱受冲击之际，美国总统特朗普日前兴奋表示，伊朗送了美国一份价值不菲的「大礼」，令外界感到好奇。他周四（26日）在白宫内阁会议上揭盅，原来他口中的「大礼」，是伊朗放行了10艘油轮通过霍尔木兹海峡。

十艘油轮获放行　特朗普：伊朗送上的谈判「礼物」

特朗普在内阁会议上被记者问到，伊朗送上的「礼物」是甚么？他回应说，早前在收看福斯新闻（Fox News）时，留意到霍尔木兹海峡出现异常变动。他引述消息指，最初有8艘挂有巴基斯坦国旗的大型油轮获准通过该战略水道，随后伊朗方面「为某事道歉后」，额外多放行两艘，令总数达到10艘。

特朗普口中的伊朗「大礼」，原来是伊朗放行了10艘油轮通过霍尔木兹海峡。路透社
特朗普口中的伊朗「大礼」，原来是伊朗放行了10艘油轮通过霍尔木兹海峡。路透社
特朗普在内阁会议上被记者问到，伊朗送上的「礼物」是甚么？美联社
特朗普在内阁会议上被记者问到，伊朗送上的「礼物」是甚么？美联社
以色列国防军宣称，已在一次精准空袭中击杀伊朗革命卫队海军司令汤席里（Alireza Tangsiri）。美联社
以色列国防军宣称，已在一次精准空袭中击杀伊朗革命卫队海军司令汤席里（Alireza Tangsiri）。美联社

「他们（伊朗）为了证明自己是认真想结束战争，送上了这份价值连城的礼物。」特朗普形容这是德黑兰释出的善意信号。他更向席间的中东特使威特考夫（Steve Witkoff）开玩笑说，希望自己公开这项细节「没有搞砸」正在进行的敏感磋商。

威胁伊朗：无法回头前认清现实

特朗普坚称谈判正进入「实质性阶段」，他对记者表示：「是他们（伊朗）在乞求达成协议，而不是我。」他随后在社交平台进一步发出警告，要求伊朗领导层在一切「为时已晚、无法回头」之前认清现实，否则美军将宣布新的谈判最后期限，并打击更多预设目标。

虽然白宫对外展现乐观，但伊朗官方传媒及高级官员则持续放狠话，否认与美方有任何直接或间接接触。

白宫发言人莱维特表示，尽管伊朗暂未接受美方提出的「15点停火计划」，但副总统万斯（JD Vance）正与国务卿鲁比奥（Marco Rubio）紧密配合，主导后续的外交博弈。万斯在会议上强调，伊朗的常规海军力量已「基本上被摧毁」，美方目前拥有绝对的军事与经济优势。

以军声称击杀伊朗海军司令　指为封锁海峡「主脑」

就在特朗普大谈「大礼」的同时，以色列国防军宣称，已在一次精准空袭中击杀伊朗革命卫队海军司令汤席里（Alireza Tangsiri）。以方形容汤席里是策划封锁霍尔木兹海峡、布置水雷及袭击商船的「幕后主脑」，其双手「沾满鲜血」。

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