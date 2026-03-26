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日本岩手县东部海域6.4级极浅层地震 函馆青森同有震感

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更新时间：23:56 2026-03-26 HKT
发布时间：23:56 2026-03-26 HKT

日本东北部海域于深夜发生强烈地震。日本气象厅报告指，当地时间今日（26日）深夜11时18分，三陆外海（岩手县东部海域）发生黎克特制6.4级地震。由于震源深度仅约10公里，属于极浅层地震，日本沿岸或出现轻微海面变动，惟当局强调无需担心引发灾害。

岩手盛冈震感最强　北海道青森均有震度

是次地震的震央位于三陆冲，岩手县盛冈市录得最大震度4级。此外，东北多地及北海道亦有明显震感：

  • 震度4： 岩手县盛冈市。
  • 震度3： 北海道函馆市、青森县部分地区。

据日媒FNN报导，日本政府已发出警告，指地震可能会导致日本沿岸出现些微的海面波动，提醒在沿岸活动的市民留意，但评估后认为不会造成实质损害。

富士山会议后再遇震灾　东北海域频现活动

值得注意的是，日本政府昨日才与东京都举行首次针对富士山喷发的防灾会议，深夜即传出三陆外海地震消息。虽然是次地震并非位于富士山周边，但东北三陆外海作为传统地震活跃带，短时间内的强烈震动再次引起民众对自然灾害的关注。

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