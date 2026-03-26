英国考虑向国家博物馆及美术馆游客收取参观费

英国当局正在拟定改善艺术资助计划，考虑向参观国家博物馆永久藏品的游客收取参观费用。

当局在回应负责分配公共艺术资金的英格兰艺术委员会的审查时表示，需要制定长期方案来资助举步维艰的艺术领域。

不过，智库「文化政策小组」主任科尔（Alison Cole）表示，向国际游客收费将是一个「非常糟糕的主意」。她说：「我们认为，拯救我们遍布全国的优秀市民博物馆和文化基础设施有更好的方法，那就是征收酒店税。」

自2001年以来，国家博物馆和美术馆一直免费向所有游客开放，这项具有里程碑意义的政策被认为促进了游客数量和旅游业的发展。据了解，财政部先前曾考虑在2025年11月的预算案中削减开支，包括取消博物馆和美术馆的免费入场，但由于文化部长们的反对，该计划被搁置。

艺术基金会的一项独立调查显示，72%的公众支持征收旅游税，以补贴国家博物馆的免费入场。