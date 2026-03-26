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大阪校园爆集体食物中毒 逾600师生上吐下泻 疑校餐面包惹祸

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更新时间：14:04 2026-03-26 HKT
发布时间：14:03 2026-03-26 HKT

日本大阪府熊取町爆发大规模校园食物中毒事件。自本月19日起，当地多间中小学的师生陆续出现腹泻、呕吐等症状，截至目前，受影响人数已超过600人。当地卫生部门经调查后，认定事件是由学校午餐供应的面包所引发，并已对相关生产商作出停业处分。

校餐面包惹祸

据日本广播协会（NHK）周四（26日）报道，出现食物中毒症状的患者，分别来自熊取町内8所中小学的学生及教职员。自本月19日有人开始感到不适后，个案数字持续上升，截至24日，出现相关症状者已累计达633人。

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当地卫生部门随即展开调查，并从部分患者的体内检测出诺如病毒（Norovirus）。与此同时，当局在向全町中小学供应校餐面包的企业员工身上，亦检测出同类型病毒。

综合上述情况，卫生部门断定，此次事件是由校餐面包所引发的集体食物中毒事件。当局已对涉事的面包生产企业，作出勒令停业5天的行政处罚。

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