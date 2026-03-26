白俄罗斯总统卢卡申科首访平壤 金正恩热情迎领签署合作条约

白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenka）周三（25日）历史性首度访问北韩，受到北韩最高领导人金正恩的「热情」欢迎。两国领导人将举行会谈，预计将签署友好合作条约，此举被视为在西方制裁下，北韩与俄罗斯盟友深化关系的重要一步。

金日成广场盛大欢迎 鸣炮致敬

据法新社报道，白俄罗斯官方媒体发布的画面显示，金正恩与卢卡申科昨日在金日成广场举行的盛大欢迎仪式上拥抱致意。仪式包括鸣炮致敬、士兵步操，现场有大批民众挥舞两国国旗，场面热烈。朝中社形容，金正恩在卢卡申科为期两天的访问开始时，对其表示「热情」欢迎。

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在到访期间，卢卡申科在北韩高级官员陪同下，前往锦绣山太阳宫向金正恩的父亲金正日及祖父金日成致敬。他亦代表俄罗斯总统普京敬献花束。随后，卢卡申科与金正恩一同前往解放塔敬献花圈，并默哀「缅怀为北韩半岛解放献出宝贵生命的苏联红军战士」，朝中社解释此举是纪念1945年二战结束，日本在北韩半岛的殖民统治告终。

