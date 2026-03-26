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中日交恶｜中国人需求减少 东京市中心二手楼价3年首跌

即时国际
更新时间：09:06 2026-03-26 HKT
发布时间：08:59 2026-03-26 HKT

在中日关系持续紧张的背景下，过往支持日本楼市的中国资金明显退潮。最新数据显示，过去火热的东京市中心六区二手住宅楼价，录得逾3年来的首次按月下跌。市场分析直指，除了楼价已届高位令本地买家却步外，中国买家因经济放缓及政治因素而转趋观望，是导致楼市气氛逆转的因素之一。

中国买家需求大减

据「日本经济新闻」报道，过往被视为东京楼市重要支柱的中国买家，其入市意欲正显著降温。专营海外富裕层客户的房地产中介「List International Realty」销售人员明确指出：「进入2026年后，来自中国的购买需求大幅减少。」据悉，原因包括中国国内经济下行压力，以及楼价持续高企，导致买家之间亦难以达成交易。市场普遍认为，中日关系的政治不确定性，亦令内地投资者对赴日置产的态度变得更为审慎。

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日本东京的东京站附近拍摄的城市景观。新华社
日本东京的东京站附近拍摄的城市景观。新华社

 

楼价37个月首度回软

根据日本房地产研究机构「东京KANTEI」的数据，今年2月，包括千代田、中央、港区等核心地段在内的都心（市中心）六区，一个实用面积70平方米的二手单位平均放盘价按月微跌百分之零点二，至1亿8761万日元（约813万港元）。虽然跌幅温和，但这是该地区楼价37个月以来首次录得按月跌幅，被视为市场转向的重要讯号。

数据亦显示，市场上的待售单位数量正在积压，由去年12月约4200伙，增至今年2月的近4500伙。近3个月内需减价求售的放盘比例更高达百分之四十四点一。

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专家：旺季跌市属反常现象

东京KANTEI高级主任研究员高桥雅之分析，春季因传统搬迁及升学旺季，楼价通常较为硬净，故此时出现价格下跌实属「异常情况」，反映业主在成交量停滞下，不得不调整其强硬的定价策略。

除了中国因素及本地承接力减弱外，投资吸引力下降亦是楼价回软的原因。分析指出，租金升幅追不上楼价涨势，令部分高价物业的租金回报率跌穿百分之二，削弱了投资价值。

尽管楼价短期回调，但都心六区的价格仍处历史高位。市场对后市看法分歧，有意见认为整体价格将保持坚挺，亦有分析预期市场将步入横行或轻微下跌的整固期。

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