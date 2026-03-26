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伊朗局势｜美国坚称正在谈判 白宫：伊朗若不接受战败现实 将临更严厉打击

即时国际
更新时间：08:04 2026-03-26 HKT
发布时间：08:04 2026-03-26 HKT

美伊开战进入第四周，伊朗国家电视台引述官员指不接纳美方的停火15点协议。白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）于周三（25日）表示，伊朗必须承认已在军事上被击败的现实，否则总统特朗普已做好准备，对伊朗实施「比以往任何时候都更加沉重」的打击。与此同时，特朗普坚持正与伊朗进行谈判，副总统万斯（JD Vance）正主导，并对达成协议持乐观态度。

特朗普：万斯主导谈判　对达成协议感乐观

特朗普近日透露，副总统万斯与国务卿鲁比奥（Marco Rubio）正身处与伊朗谈判的核心地位。他对外表示，美方团队正积极推动达成协议，并重申伊朗方面已展现出一定的理性沟通意愿。

白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）于周三（25日）表示，伊朗必须承认已在军事上被击败的现实，否则总统特朗普已做好准备，对伊朗实施「比以往任何时候都更加沉重」的打击。新华社
白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）于周三（25日）表示，伊朗必须承认已在军事上被击败的现实，否则总统特朗普已做好准备，对伊朗实施「比以往任何时候都更加沉重」的打击。新华社

莱维特在新闻发布会上补充，万斯在涉及伊朗问题的所有高层讨论中均发挥关键作用。美方目前的策略是「以武促和」，利用军事上的绝对优势作为谈判筹码，迫使德黑兰接受美方提出的「15点和平计划」。

针对伊朗早前拒绝美方提议并开出「五大反建议」，莱维特的立场极为强硬。她直言：「总统特朗普从不虚张声势，他已做好施以重击的准备。伊朗不应再次误判形势。」

莱维特向德黑兰发出严厉警告，指如果伊朗拒绝接受当前的现实，不理解自己已在军事上处于绝对劣势，美军将加强打击力度。这番言论被视为对伊朗能源设施发动大规模空袭前的最后通牒，尤其是特朗普早前设定的「五天窗口期」已进入倒数阶段。

对于全球关注的霍尔木兹海峡封锁及能源危机，白宫表示正「非常密切地」监察油轮通过海峡的情况。莱维特重申，美方的目标是确保航道重开，并向国际市场派「定心丸」，强调一旦伊朗战争结束，全球油价将会大幅下降。

 

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