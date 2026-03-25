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Meta纵容性剥削重罚29亿港元 探员扮14岁放蛇揭色情陷阱

即时国际
更新时间：22:19 2026-03-25 HKT
发布时间：22:19 2026-03-25 HKT

美国新墨西哥州圣塔菲陪审团周二达成历史性裁决，认定社交媒体巨擘Meta违反该州消费者保护法，民事罚款3.75亿美元（约29.3亿港元）。这项裁决将为全美数千宗类似案件立下关键先例。

此案由新墨西哥州检察总长托雷斯（Raúl Torrez）发起，在历时6周的审判中，揭露了Meta内部运作与对外承诺之间的巨大落差，明知其平台存在严重的性剥削风险与心理健康隐患，却对外坚称产品安全无虞。

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Facebook及其母公司Meta在处理个人资料方面也经常被批评。 路透社
Facebook及其母公司Meta在处理个人资料方面也经常被批评。 路透社

新墨西哥州执法人员于2023年展开卧底行动，伪装成不到14岁的用户，竟频繁收到露骨色情素材，并遭到成年掠夺者接触。检方律师辛格（Linda Singer）在结案陈词中痛批，Meta在过去10年中一再选择利润而非儿童安全，未能对新墨西哥州的青少年提供应有的保护。

该州进一步指控Meta刻意设计平台功能，将用户参与度极大化，尽管有证据显示这些设计损害儿童心理健康。例如「无限滚动」与「自动播放影片」等功能，会令孩子长时间滞留在网站上，进而培养出可能导致忧郁、焦虑及自我伤害的成瘾行为。

7.5万次恶意违规

陪审团最终认定Meta存在7.5万次恶意违规行为，按次处以5,000美元（约3.9万港元）的最高罚锾。检察总长托雷斯对此表示，这是一场属于所有家庭的胜利，传递出科技巨头不能凌驾于法律之上的明确讯息。

Meta在法庭上辩称其拥有完善的防护措施，并试图引用美国宪法第一修正案及《通讯规范法》第230条作为免责屏障，但遭法官布莱恩驳回，案件交由陪审团裁决。Meta发言计划提出上诉，强调公司已投入大量精力打击有害内容。

法院预计于5月展开第二阶段审理，届时将针对「公共骚扰」等指控进行无陪审团审判。检方计划要求法院强制Meta实施更严格的改革，包括强制年龄验证与移除潜在掠夺者，并可能追加财务惩罚。

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