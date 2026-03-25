奈良鹿出走大阪回不去！ 县知事拒收：已失「天然纪念物」身份不可跨县放生

日本奈良公园鹿群疑似跑到大阪，引发关注，奈良县知事山下真今天表示，由于鹿只离开奈良市特定活动范围后不再是受保护的国家天然纪念物，加上没有「跨县放生」的先例，目前没有办法把鹿带回奈良安置。

山下真在记者会上指出，奈良公园的鹿群是基于活动范围而被列为「文化财保护法」，出走大阪后便不再是天然纪念物。虽然听起来有些过于僵化，但考虑到鹿只对农林业或人身安全「并非完全没有风险」，即使在大阪逮到鹿，也不允许带回奈良「放生」。

对于鹿只为何出现在距离超过30公里外的大阪市，山下真分析，可能与奈良市内鹿群数量增加、生存竞争加剧有关，部分鹿只可能为寻找食物而向外移动。当局没有预料到奈良公园鹿群会跨越行政区域的情况，未来将检讨相关管理对策。

奈良鹿现身大阪，近来成为日本社群媒体与电视节目讨论话题。鹿只在市内乱晃，出现乱过马路等情况，令人担忧。大阪市当局今天下午捕获了一只被目击在市内各处出现的鹿，鹿只并未受伤，移送保护设施。

在竞争过于激烈的情况下，部分较弱势的奈良鹿只出于求生本能被迫远走他乡。X@Teruki_Nosaki