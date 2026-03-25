五角大楼出重手阻采访 关记者走廊移除媒体办公室
更新时间：17:45 2026-03-25 HKT
发布时间：17:45 2026-03-25 HKT
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美国五角大楼限制记者采访，日前在《纽约时报》发起的官司中败诉，被裁定违反宪法第一修正案，国防部周一投下震撼弹，宣布关闭记者们已用了数十年的「记者走廊」，并移除五角大楼内的所有媒体办公室。
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国防部发言人帕内尔（Sean Parnell）称，记者们将可以在大楼外的「附属办公区」工作，办公区「准备就绪后即可使用」，但他没有透露具体需要多长时间。
《纽约时报》迅速批评此决定违反了法官的命令，并且违宪，发言人施塔特兰德在一份声明中表示：「我们将再次提告。」
国防部去年10月推出新政策，赋予五角大楼权力，若认为记者行为威胁国家安全可撤销采访证。许多持有采访证的记者不满采访受限，拒签新政策而归还证件，《纽约时报》去年12月入禀控告国防部及国防部长赫格塞特（Pete Hegseth），日前获裁定胜诉。法官命令国防部恢复7名纽时记者的采访资格，并废除部分报导限制。
五角大楼记者协会发表声明，痛批国防部的决定「明显违反了上周裁决的文字和精神」，质疑为何在关键时刻选择打压新闻自由。目前，留守五角大楼的记者团主要由同意新政策的保守派媒体组成。
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