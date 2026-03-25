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美国女子服用堕胎药被控谋杀 法官称指控「有问题」裁定1美元交保

即时国际
更新时间：16:00 2026-03-25 HKT
发布时间：16:00 2026-03-25 HKT

美国乔治亚州31岁女子摩尔（Alexia Moore）因在怀孕约5个月时服用堕胎药，本月4日涉谋杀被捕。法官23日开庭时，认为相关指控「有问题」且难以定罪，裁定以1美元（约港币7.82元）交保。

美国霍士新闻报道，乔治亚州于2019年通过堕胎禁令，只要测到胎儿心跳就不可以堕胎，这通常是在怀孕6周左右。摩尔是该州首批违反禁令面临官司的女性之一。

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美国民众举起横额和标语牌抗议禁堕胎。REUTERS
美国民众举起横额和标语牌抗议禁堕胎。REUTERS

警方资料显示，摩尔于去年12月30日因腹痛就医，她向医疗人员表示，自己服用了堕胎药米索前列醇（misoprostol）以及鸦片类止痛药羟考酮（oxycodone）。随后她诞下1名婴儿，宝宝仅存活1小时后死亡。院方估计她当时怀孕22周至24周左右。

警方在逮捕令中指控摩尔犯有谋杀罪，措辞与上述禁止堕胎的法律相符，并提到根据医务人员的了解，摩尔怀孕超过六周，「婴儿有心跳但呼吸困难」。

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不过，法官布莱克比（Steven Blackerby）直指谋杀指控存在问题，检察官希金斯（Keith Higgins）也对1美元保释没有异议。希金斯透露，目前的谋杀指控是由警方提出，并未通知检方，若要让希金斯以谋杀罪嫌受审，需要取得大陪审团的起诉书。

摩尔另涉2项毒品罪名，每项保释金为1000美元（约1.56万港元），合共准以2001美元保释。摩尔自被捕后于乔治亚州康登郡监狱羁押将近3周，23日已交保。

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