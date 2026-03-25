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费城魔鬼医生狱中身亡 15年前被揭堕胎诊所剪断脊髓杀婴

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更新时间：12:10 2026-03-25 HKT
发布时间：12:10 2026-03-25 HKT

美国费城医生戈斯内尔（Kermit Gosnell）多年前为妇女堕胎后，剪断活婴脊髓后，再将胎儿的器官、尸体塞满瓶罐，诊所后来有「恐怖屋」（House of horrors）之称。近日，这名魔鬼医生被指已在狱中病逝。

《美联社》报道，戈斯内尔在费城曾拥「贫穷绝望女性代言人」的代号。但2010年，警方调查贩运处方药案件时，意外发现戈斯内尔的诊所恐怖情况。

调查人员描述，诊所里臭气熏天，到处都是装胎儿的袋子和瓶子、装著人体器官的罐子，还有沾满血迹的家具和肮脏的医疗器材。

戈斯内尔的前员工作供，整个诊所从医生到助手，经常进行非法堕胎手术，即妇女已怀孕24周，超过宾州限制。更恐怖的是，戈斯内尔接生的婴儿还在动时，就会与助手「剪断脊髓」手段，杀害新生儿。

戈斯内尔除了三项一级谋杀罪外，他还被判犯有多项其他罪行，包括违反宾州的堕胎法。今年3月1日，85岁的戈斯内尔在狱中病逝，监狱人员并未公布其死因。

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