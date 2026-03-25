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中东局势︱德国总统罕批特朗普 称伊朗战争是灾难性错误

即时国际
更新时间：11:00 2026-03-25 HKT
发布时间：11:00 2026-03-25 HKT

美国与以色列向伊朗发动联合军事行动接近一个月，德国总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）周二（24日）罕见批评特朗普外交政策，称伊朗战争是「灾难性错误」，违反国际法，他说，特朗普的政策使得德国与战后最大盟邦美国关系出现裂痕。

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路透社报道，与总理默茨（Friedrich Merz）比较，泰因迈尔的措辞比尖锐，默茨对战争是否合法一直避而不谈。

施泰因迈尔在外交部的演说中表示：「我们必须正视伊朗战争的本质。因为在我看来，这场战争违反国际法。」他还表示，他几乎可以确定，以美国目标即将遭受攻击为由先发制人的说法站不住脚。

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施泰因迈尔称这场战争「没必要」且是「政治上的灾难性错误」，并表示特朗普第2任期带来的变化，对德国外交关系的冲击与俄罗斯入侵乌克兰一样深远：「正如我认为，在与俄罗斯的关系上，无法回到2022年2月24日之前的状态，我同样相信，跨大西洋关系也不会回到2025年1月20日之前。」

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