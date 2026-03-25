NASA专注兴建月球基地 暂停月球轨道太空站项目

太空发展继续成为各国争夺领域。美国太空总署（NASA）局长周二（3月24日）说，计划暂停原定在月球轨道上建造太空站的「门户」（Gateway）项目，转而将重点转向「建设月球基地」。

路透社报道，艾萨克曼（Jared Isaacman）在一份声明中说：「美国太空总署计划暂停目前形式的『门户』项目，并将重点转向能够支持持续地面作业的基础设施建设。」、「尽管现有硬件面临一些挑战，但太空总署将重新利用适用的设备，并利用国际合作伙伴的承诺来支持这些目标。」

艾萨克曼的声明，正值美国太空总署调整「阿尔忒弥斯」（Artemis）计划之际。 「阿尔忒弥斯」计划旨在将美国太空人送回月球并建立长期驻留基地，为最终的火星任务奠定基础。

「门户」月球轨道计划一直被批评，被认为浪费资源或分散了其他登月计划的注意力。

艾萨克曼早前宣布，美国太空总署将对近年来多次延期的阿尔忒弥斯计划进行调整，以确保美国人能够在2028年重返月球表面。