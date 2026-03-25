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油价狂飊︱韩吁全民节能 公共机关车辆轮流停驶

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更新时间：08:53 2026-03-25 HKT
发布时间：08:53 2026-03-25 HKT

因应美伊战争导致的能源危机，南韩政府昨日发布公共机关车辆限行5组制，并有奖励节能企业、重启核电机组等措施，也奖励缩短淋浴时间等。总统李在明呼吁发起全国性节能运动。

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重启核电机组

气候部长金星焕召开政策简报会表示，为了让公共部门带头实践节约能源，将强制执行公共机关自用小客车5组制。5组制是依车牌尾数分5组，每周有1天不得上路，目前是公家机关车辆尾数1、6星期一不得上路，2、7星期二，3、8星期三，4、9星期四，5、0星期五不得上路。

金星焕也提到，将要求前50名石油高消耗企业制订能源节省计划，「若这些企业达成能源节省目标，我们将提供节能设施贷款优先支援等优惠」。核电厂部分，金星焕指出，截至16日26座机组中有15座正在运转，其余维修中的11座中，有5座预计于5月前追加重启。金星焕也强调，为了能从根本减少能源进口，气候部会尽快扩大再生能源普及。

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为了节省能源，气候部发布了12项指引，包括自主实施车辆5组制、搭乘公共交通工具、采取环保驾驶、短距离步行或骑自行车、维持适当室内温度、关闭不必要的照明、缩短淋浴时间、电动车与手机于白天充电等。

缩短淋浴时间

总统李在明呼吁发起全国性节能运动。随着全球各经济体纷纷讨论刺激方案，南韩计划尽快编列25万亿韩圜（1300亿港元)的追加预算，其中可能包含发放给消费者现金券，以及对企业的财务支援。

在日本，首相高市早苗昨日称，日本将自26日（周四）起进一步释出战略储备石油，并预计在本月底前动用产油国在日本境内共同储存的石油库存。沙特阿拉伯、阿联酋、科威特等，都在日本境内储存石油。日本3月16日已首次释出相当于民间15天用量的石油储备。

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