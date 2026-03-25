油荒曼延亚洲  泰国令公仆行楼梯悭电 越南油站深夜挤满车龙

美以与伊朗的战争爆发至今已超过三星期，随著国际油价暴涨，亚洲各国正面临严峻的能源短缺考验。目前日本、越南及泰国等多地已出现「油荒」，多国政府纷纷出台极端节能措施应对。其中，泰国政府更下令公务员以行楼梯代替升降机，并放宽服饰限制以调高空调温度，试图在能源干涸前减缓消耗速度。

斯里兰卡政府机构每周工作四天

据《纽约时报》报导，越南国内对燃料短缺的恐慌正持续扩散。在首都河内，数以百计的电单车司机在加油站外排起长龙，人龙往往延伸至深夜。由于越南近四分之三的航空燃料依赖从中国和泰国进口，随著供应链受阻，越南民航局发出警告，指航空燃油短缺最快可能在4月出现，届时各大航空公司或被迫削减航班及大幅加价。

作为主要供应国的中国、韩国及泰国，目前已开始限制能源出口以自保。泰国更已暂时禁止出口包括航空燃油在内的特定燃料，进一步加剧了周边国家的压力。

为了节省燃料储备，斯里兰卡政府宣布从本月18日起，国家机构每周仅工作四天，并将每周三定为额外假期，相关措施同时适用于各级学校，且将无限期实施。菲律宾亦已跟随步伐，推行公务员四天工作制以减少通勤能耗。

泰国政府的应对措施则更具针对性。当局于3月10日下令，全体公务员在办公时间应尽量步行楼梯而非搭乘升降机，并鼓励居家办公。为了进一步降低电力消耗，政府要求办公室冷气温度不得低于摄氏27度，并准许员工穿著短袖衬衫、不打领带上班。尽管如此，泰国境内不少加油站已挂出「售罄」告示，能源紧张局势未见缓和。

面对这场长期化战争，亚洲各国的抗风险能力参差。目前印度的石油储备相对充裕，约可支撑74日；泰国及菲律宾则分别有61日及60日储量。

然而，部分国家已进入倒数阶段：