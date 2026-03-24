《机场客运站》真实版︱称缺钱买美伊战事致涨价机票 美国男滞泰国机场10日

美国一名男子声称因为中东战争导致机票价格上涨，由于缺钱买机票，选择在泰国曼谷素万那普机场（Suvarnabhumi Airport）长达10天，又更透过社交平台记录自己在机场内的「日常生活」，情节有如汤汉斯主演电影《机场客运站》（The Terminal），引发热议。目前泰国移民局已经介入调查。



泰国传媒「The Thaiger」报道，该名美国籍男子透过Instagram帐号@rastagraphy发布多则「在素万那普机场生活」的影片，他将机场当成临时住所，完整记录每天生活，包含看电影、读书、睡觉以及吃饭。

要求航空公司出钱协助

有指，他已经住在机场10天，他在社交平台埋怨，自己因为战争导致机票上涨，无法购买机票继续下一段旅程，要求航空公司出钱让他离开，否则将持续霸占机场空间。



相关影片在网路上引发热议后，泰国移民局已介入调查。泰国移民局第二分局指挥官卡塔通少将（Pol Maj Gen Kathathorn Khamthiang）表示，经过查证，该名美国籍旅客3月15日从新加坡飞抵泰国，但移民官员在入境审查时发现他状况有异，外观打扮不像一般观光客，且准备不足，因此当场拒绝其入境申请。



卡塔通表示，依照国际惯例与泰国规定，载送旅客入境的航空公司有责任照顾被拒绝入境的乘客，并安排后续航班送其前往目的地。这名男子起初没有足够资金购买机票继续旅程，因此必须留在机场内接受航空公司监管，这完全符合相关法规程序。

男子目的地非战争国家

外界一度质疑事件或与美国、以色列及伊朗之间的战争局势有关，卡塔通指出，经查证后发现该男子的目的地并非战争国家，而是东南亚某国，他计划经由该国转机返回美国。这名旅客最终于3月21日离开泰国。



卡塔通认为，男子疑似故意想要制造网络声量，因此操纵社群媒体，目的可能是为了吸引流量或博取同情以获得捐款。