照顾者压力爆煲︱19年来日本486长者被杀害或虐死 逾七成为女性

日本共同社24日报道，厚生劳动省调查显示，2006至2024年度，至少有486名65岁以上长者遭负责照护的亲属杀害或虐待致死，其中超过七成为女性长者，加害者多为其儿子或丈夫，家庭照护环境日益严峻。



日本《高龄者虐待防止法》颁布至今近20年，厚劳省每年均依法进行调查。共同社近日分析了2006至2024年度共19年的统计数据，其中不含照护机构职员虐待等情形。厚劳省统计，486名死者中，女性占344人（71%），男性占142人（29%）。。



从死因来看，因亲属杀害、共同自杀或自杀未遂（仅被照护老人死亡）而丧生的有220人；因疏于或放弃照护而死亡的有132人；因虐待致死的有69人；另有65人归类为「其他（含不明）」。



值得关注的是，在483名加害者中，男性占343人（71%），女性占140人（29%）。与受害者关系方面，儿子最多（219人），其次为丈夫（98人）。关于杀人动机，部分原因为经济困境及照顾疲劳，照顾者因无法向外界求助而陷入孤立，家庭照护环境日益严峻。



目前，日本仅由老年人组成的家庭已超过1700万户，双老照护家庭（护理者与被护理者均为老年人）也越来越多。有专家指出：「（486人）只是冰山一角，支援体系亟需强化」。