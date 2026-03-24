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大马墓园活春宫︱男女「野战」影片疯传 警拘涉案本地人

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更新时间：19:39 2026-03-24 HKT
发布时间：19:39 2026-03-24 HKT

临近清明扫墓日子，但马来西亚竟有男女公然在墓园作不雅行为。据当地传媒报道，槟城日前有一对男女于一墓园进行作不雅行为，影片在网上疯传，同事更引起当地多方关注。警方今日（24日）证实，在墓地上演活春宫的中年男女已被捕，两人皆是本地人。

据当警方表示，昨日中午接报，指社交媒体流传一段影片，内容显示一对男女在墓地作出不雅举动。该段长约38秒的影片显示，一名男子全身赤裸、背对镜头，另一名女子则下半身赤裸，坐在墓地石趸上。

男方曾向拍片者道歉

片中，一名华裔女子一边拍摄一边大喊：「抓到了，这个人已经在墓园裸体好几次了。」男子随后不慌不忙穿上裤子，拍摄者则大声指责：「这里可是人们祭拜先人的地方！」男子向拍片者道歉，惟对方未予接受，并表示将把视频交由警方处理。

当地警方指出，昨晚先后逮捕37岁涉案女子和58岁本地男子。二人已承认涉案，警方将申请拘留，以便进一步调查案件详情。

影片流出后，槟城联合福建公冢董事会主席拿督谢清渊接受大马传媒访问时证实事件，地点位于该会管理旗下其中一处墓园，已作出报警。

谢清渊今日透露，相信男女并非首次在同一地点从事不雅行为，其亵渎先人的行径已引起公众极度不安。
 

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