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特朗普访猫王故居自称铁粉 为吉他签名 提李小龙及空手道

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更新时间：14:44 2026-03-24 HKT
发布时间：14:44 2026-03-24 HKT

美国总统特朗普周一（23日）到访田纳西州孟菲斯巿，了解打击犯罪率的情况，期间拨空前往已故猫王皮礼士利（Elvis Aaron Presley）的故居雅园（Graceland）参观，为吉他签名时特别小心，还要求试笔。特朗普又谈到猫王是空手道黑带高手，指他和李小龙把空手道带到西方，赞扬他们很棒。

特朗普进入雅园时，脱口直说「我们热爱猫王」，他是美国第2个任内造访猫王故居的总统，上次是2006年小布殊和时任日本首相、猫王死忠粉丝小泉纯一郎一起前来游览。

第二位任内访猫王故居美总统

特朗普表示，自己是猫王的铁粉，可惜从未和他见过面，知道对方是空手道黑带高手，还开玩笑说可以与对方比试吗？据了解，猫王出生于1935年，比特朗普大11岁，但猫王在1977年42岁时英年早逝。特朗普又提到李小龙及他把空手道带到西方。

特朗普于2018年第1任期时，曾追授猫王总统自由勋章，这是与国会金质奖章并列的美国最高平民荣誉。

为吉他签名 小心翼翼试笔

在参观过程中，有导览员递上猫王1973年经典演唱会「来自夏威夷的问候」所弹奏过的吉他复制品，希望特朗普能够签名，特朗普看著这把乐器，似乎百感交集，拿起签字笔时还要求先在纸上试写确认墨水没问题，避免毁了吉他。

特朗普透露，他最喜欢的猫王歌曲是《Hurt》，这首歌的内容是在描述遭遇恋人背叛、移情别恋后，自己虽然伤得很深却还是深爱不移，并且永远都不会伤害对方。

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