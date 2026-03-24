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美国机场安检大排长龙 特朗普下令ICE支援

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更新时间：08:44 2026-03-24 HKT
发布时间：08:44 2026-03-24 HKT

美国国会预算僵局相持不下，导致机场安检人员无薪工作或请假、离职，造成安检工作壅塞，白宫宣布移民官员自周一起，派往全美各地机场，以协助缓解安检大塞车。

特朗普周日清晨透过社交媒体宣布这项非常措施，相关官员随即紧急拟定应对计划。总统资深边境顾问霍曼向CNN证实，移民与海关执法局（ICE）人员周一起调往机场支援，但强调他们不会去执行未曾受训的工作。霍曼说：「我不认为ICE人员会坐在X光机前，来筛检行李有无问题，毕竟他们没受过这方面训练。」他说，ICE人员将协助「提供其他需要安保的地方」，例如监控出入口。

相关新闻：政府停摆安检人手短缺 特朗普威胁派ICE进驻机场 促国会通过拨款

自2月14日以来，国土安全部预算资金就已中断，民主党国会议员要求他们必须改善在明尼苏达州驱逐移民的做法。国土安全部旗下运输安全局（TSA）负责管理机场的安检人员受到波及，已经有数周无薪工作。由于薪资拖延，不少安检人员开始缺勤甚至辞职，造成机场旅客排队等候时间拉长，甚至需要等候数小时。自2月14日以来，已有超过300名运输安全局员工离职，请假人数增加了两倍多。

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