中东局势｜特朗普：正与伊朗商讨停火15点协议 冀共同管理霍峡

美国总统特朗普周一（23日）于田纳西州孟菲斯发表讲话，证实美、伊双方正就一项包含「15点框架」的停火协议进行密集磋商。特朗普形容谈判进展「非常良好且富有成效」，并透露伊朗已同意放弃发展核武器，双方有望在短期内达成共识结束战事。

特朗普：15点协议首要弃核

特朗普透露，谈判自上周六（21日）晚间正式展开，由其中东问题特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿库什纳（Jared Kushner）直接参与对话。他强调，这份正在商讨的「15点协议」中，首三项条款均围绕「伊朗放弃核武」这一首要任务。

特朗普形容伊朗此次的态度与以往截然不同：「我的一生都在与谈判打交道，但这一次，他们是认真的。他们想要和平。」他宣布将给予伊朗五天时间观察进展，并乐观地预期在这段时间结束时，极大机会达成一项对各方都有利的协议。

以媒：伊朗允冻结导弹项目五年

以色列第12频道则报道指，伊朗已初步同意冻结其导弹项目五年。特朗普更进一步表示，若谈判进展顺利，目前被封锁的全球能源命脉——霍尔木兹海峡将「很快开放」，并提出海峡未来将由「美伊双方共同控制」的前景。

对于谈判对象，特朗普拒绝透露具体人选，仅强调并非新任最高领袖莫吉塔巴（Mojtaba Khamenei），而是与一位他认为「最受尊敬且是真正领袖」的人士对话。

此前，特朗普在佛罗里达州已预告，美方与伊朗领导层进行了「非常有力」的会谈，双方已就多项主要问题达成共识。

不过，伊朗方面否认正与美方进行任何谈判。