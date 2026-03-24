OnlyFans老板拉德文斯基癌症病逝 终年43岁 身家逾40亿美元

内容创作平台OnlyFans拥有人拉德文斯基（Leonid Radvinsky）因癌症逝世，终年43岁。公司发声明指，他在与癌症长期抗争后安详离世，家人希望外界尊重私隐。

疫情带动平台急速崛起

拉德文斯基出生于乌克兰敖德萨，在美国芝加哥长大，毕业于西北大学经济系。他于2018年收购OnlyFans母公司Fenix International，并成为主要股东及董事。

OnlyFans成立于2016年，为内容创作者提供订阅制平台，让用户透过付费观看影片及照片。平台虽涵盖健身、烹饪等内容，但以成人内容最为人熟悉。新冠疫情期间，平台用户急增，迅速爆红，令拉德文斯基在短时间内跻身亿万富豪之列。

路透社

平台年收入约14亿美元

OnlyFans从所有交易中抽取约20%分成，其余由创作者所得。据公司披露，平台2024年收入约14亿美元，交易总额超过70亿英镑，用户量达数亿人。

《福布斯》估计，拉德文斯基身家约47亿美元；另有报道指其身家约38亿美元。他近年曾洽谈出售OnlyFans，计划出售六成股份，估值约80亿美元。

色情及儿童性虐待内容惹争议

随著平台规模扩大，其成人内容亦引起监管关注。英国监管机构曾调查未成年人接触色情内容问题，虽最终终止调查，但仍对公司罚款。OnlyFans亦曾被批评未有妥善处理非法内容，包括涉及儿童性虐待的内容。路透社2024年调查亦指，有女性声称被强迫制作内容牟利。