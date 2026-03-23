英国犹太社区4辆救护车遭纵火 施纪贤谴责反犹太攻击

英国伦敦犹太社区4辆属于慈善机构Hatzola的救护车遭纵火烧成碳。警方视为反犹太仇恨犯罪处理。

英国首相施纪贤（Keir Starmer）斥这是「令人深感震惊的反犹太攻击」，表示「对仇恨的容忍是有限度的」，强调反犹太主义在英国「没有立足之地」。

被烧毁的救护车属于非营利组织Hatzola，停放在戈尔德斯格林（Golders Green）的马赫资克-哈达特（Machzikei Hadath）犹太教堂。监视器画面显示，当地时间凌晨约1时36分，3名蒙面人靠近救护车并纵火，引发剧烈燃烧。

火势伴随爆炸声响，惊醒周边居民。伦敦消防队派遣了6辆消防车和40名消防员到场，至凌晨3时许控制火势。

伦敦警察厅表示，此案被视为蓄意针对犹太社区的攻击行为，已展开追查，目前仍在寻找3名疑犯，未有人被捕。消防表示，车上多个气瓶爆炸，导致邻近一栋公寓大楼的窗户破裂。所幸无人伤亡。现场爆炸可能源自救护车内的瓦斯罐。

Hatzola是「拯救」的意思，这个非营利志愿组织由受训急救人员组成，在全球多个犹太社区设有分部，每年于北伦敦处理数千宗紧急医疗案件。当地议员批评，破坏者烧毁救护车「极其卑劣」，那些救护者所救援的不只是犹太人，其他族裔一样受惠。

Hatzola西北区负责人证实，他们的6辆救护车当中有4辆被焚毁，强调这是「有计划的纵火袭击」。他表示，事发前并未接获任何威胁讯息，但事件显然是对犹太社区的直接攻击。

SITE情报网站称，一个名为「右手人民伊斯兰运动」的亲伊朗跨国武装组织声称负责。网站指出，该组织曾在比利时、希腊和荷兰策动类似的纵火案。