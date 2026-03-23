伊朗局势｜特朗普称美伊对话「富有成效」 暂缓攻击能源设施5天

美国总统特朗普周一表示，美国与伊朗进行了良好且富有成效的对话，他将命令军方推迟对伊朗电厂和能源基础设施的任何军事打击。

特朗普在自家社媒Truth Social发文称：「美国和伊朗在过去2天进行了非常良好和富有成效的对话。」他表示，已指示暂停对伊朗发电厂和能源基础设施的一切军事打击，为期5天，但前提是正在进行的会议和讨论取得成功。

特朗普此前发文警告，「若伊朗在48小时内未完全且无威胁地开放霍尔木兹海峡，美国将轰炸并摧毁伊朗各个发电厂，首先从最大的开始！」伊朗外交部称，霍尔木兹海峡并未封闭，但该海域「危险局面」的责任完全在于美国及以色列。