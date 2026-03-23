伊朗局势｜特朗普称对话「富有成效」暂缓攻击 伊朗打脸：没沟通过

美国总统特朗普周一表示，美国与伊朗进行了良好且富有成效的对话，可能会「彻底解决这场战争」，他称对伊朗电厂和能源基础设施的任何军事打击将延后5天。然而，伊朗半官方媒体法斯通讯社报道称，伊朗「从未与美国进行直接或间接的沟通」。

特朗普23日在自家社媒Truth Social发文称，美国和伊朗在过去2天进行了「非常良好和富有成效」的对话。他写道：「考量到这些深入、详细和建设性的对话基调和氛围，以及本周会持续进行对话，我已指示军方暂停对伊朗发电厂和能源基础设施的一切军事打击，为期5天，但前提是正在进行的会议和讨论取得成功。」

然而，在特朗普公布「好消息」后不久，伊朗半官方媒体法斯通讯社报道称，伊朗从未与美国有任何直接或间接的沟通。

特朗普此前发文警告，「若伊朗在48小时内未完全且无威胁地开放霍尔木兹海峡，美国将轰炸并摧毁伊朗各个发电厂，首先从最大的开始！」伊朗外交部称，霍尔木兹海峡并未封闭，但该海域「危险局面」的责任完全在于美国及以色列。